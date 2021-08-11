Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 32

В Литве заявили, что значительно вырос поток дезинформации

В Литве заявили, что значительно вырос поток дезинформации

Поток дезинформации о Литве в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос более чем на 20 процентов.

Об этом сообщил Департамент стратегического коммуникации Вооруженных сил Литвы, передает «Европейская правда».

В июле установлено 485 случаев враждебной или недружественной информационной деятельности, их было на 111 больше по сравнению с прошлым месяцем.

Среди доминирующих тем — активная внешняя политика Литвы — позиция по вопросу режимов России и Беларуси, поддержка суверенитета Украины, членство в НАТО. Такие сообщения составили 35% от всех случаев дезинформации.

Также отмечалась эскалация негативного имиджа Литвы в СМИ, контролируемых Беларусь, что было вызвано напряжением в отношениях между странами из-за мигрантов.

Часть каналов враждебной информации формировали имидж Литвы как недемократической страны, в которой нарушаются права человека. Такая активность может быть связана с приговором суда по делу о шпионаже.

Тема обороны, по мнению военных аналитиков, также постоянно возникала, хотя отмечалось небольшое снижение по сравнению с июнем. Упоминались во враждебном информационном пространстве и учения НАТО, которые традиционно подаются как несущие угрозу безопасности соседних стран.

Литовские военные аналитики обращают внимание, что в июле довольно широко обсуждался вопрос о новом генерального секретаря НАТО, среди кандидатов упоминалась и експрезидент Литвы Даля Грибаускайте. В большинстве статей Литву обвиняют в русофобии, а ее возможное лидерство в НАТО якобы окажет негативное влияние на будущее альянса и плохо повлияет на отношения с Россией.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Неонацизм на службе Кремля: сколько сейчас в РФ действующих праворадикальных организаций
10.08.2021 10:16    233
Вставание с колен: Кремль принудительно переведет бюджетников на российские мессенджеры
10.08.2021 09:55    239
QR-коды для вакцинированных — когда в Украине введут внутренние COVID-сертификаты, рассказал Кузин
09.08.2021 09:27    263
Литва обіцяє платити нелегальним мігрантам за повернення додому
09.08.2021 08:11    170
Результат впровадження ЄІССС: соціальні послуги в електронній формі для понад 20 млн. громадян
08.08.2021 09:41    219
Apple скануватиме фото в iPhone користувачів, щоб захистити дітей від насильства
07.08.2021 08:17    136
Россияне украли украинский мем про бабушку и кота
07.08.2021 07:45    564
Мракобесие на телеканалах РФ: МОК требует объяснений от пропагандистов
07.08.2021 07:24    613
У липні СБУ заблокувала понад 60 кібератак на українські органи влади
05.08.2021 07:20    133
СБУ повернула в Мінінфраструктури Державний реєстр моряків, який раніше захопили рейдери (ВІДЕО)
04.08.2021 09:23    169
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 