В Ливии нанесли авиаудар по лагерю беженцев: десятки погибших

В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли по меньшей мере 40 человек, еще 80 были ранены

Об этом сообщает DW со ссылкой на официальных лиц.

Лагерь беженцев, по которому был нанесен удар, расположен в местности Таджура неподалеку от одной военной базы.

В правительстве Ливии, признанном международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифе Хафтари.

Ранее ЛНА объявила о будущем проведение тяжелых авианалетов на Триполи, после того, как другие военные действия не принесли результата. Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии.

При этом факт проведения нынешнего авианалета в ЛНА отрицают.

Источник: espreso.tv

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