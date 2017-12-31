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В «лнр» планируют начать сбор данных пользователей Интернета

В «лнр» планируют начать сбор данных пользователей Интернета

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», структурами псевдореспублики «лнр» рассматривается вопрос приобретения лицензионных программных продуктов (в т.ч. российского производства) для автоматизированного сбора персональных данных жителей региона из открытых источников информации, прежде всего с онлайн торговых сервисов - olx.ua, board24.lg.ua и им подобных.

Собранные данные будут использованы для массовых рассылок с использованием мессенджеров, в частности, Viber и WhatsApp.

Источник: sprotyv.info

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