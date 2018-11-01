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В Лондоне сняли с рейса нетрезвого пилота японской авиакомпании
В Великобритании пилота авиакомпании Japan Airlines отстранили от полета из-за состояния алкогольного опьянения.
Как сообщает NHK, 40-летний пилот, который должен был выполнить рейс Лондон – Токио, прошел предполетную проверку на алкоголь, однако, когда он направился на рейс, водитель автобуса, в котором ехал пилот, заметил запах алкоголя.
Британская полиция удостоверилась, что содержание алкоголя в крови у пилота превышено, и его отстранили от полета.
В результате лайнер совершил перелет не с тремя, а с двумя пилотами, что по правилам авиакомпании недопустимо, но в рамках официальных правил для перевозчиков позволительно, если полет длится меньше 12 часов.
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