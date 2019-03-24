В Лондоне тысячи людей требуют повторного референдума по brexit

В центре Лондона тысячи людей отправились маршем с призывом о проведении еще одного референдума о выходе Британии из состава Евросоюза. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что шествие связано с тем, что Евросоюз согласился отложить соглашение по выходу Великобритании из состава союза.

На митинге должны выступить заместитель лидера лейбористской партии Том Уотстон, первый министр Шотландии Никола Осетр, мэр Лондона Садик Хан, а также бывший генеральный прокурор Доминик Грув.

Вместе с тем петиция на сайте британского парламента об отмене Brexit уже собрала более 4 миллионов подписей. Некоторые политики считают, что эта петиция может вдохнуть новую жизнь в идею второго референдума.

Источник: prm.ua

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