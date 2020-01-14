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В Лозовой из горящей многоэтажки эвакуировали 22 человек

В Лозовой из горящей многоэтажки эвакуировали 22 человек

14 января в 5:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома коридорного типа по адресу: город Лозовая, ул. Свободы, 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Горела квартира на втором этаже. Звонили жители данного дома, которые сообщали, что страдают от задымления.

К месту вызова немедленно выехали спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части на 2-х пожарных автоцистернах. Им на помощь также прибыли пожарные ведомственной пожарной охраны Лозовского кузнечно-механического завода.

На момент прибытия пожарных, со второго по пятый этажи наблюдалось значительное задымление.

В ходе разведки у горящей квартиры звеном газодымозащитной службы было обнаружено хозяина дома, 1972 года, который нахватался дыма и уже не мог самостоятельно двигаться. Его немедленно вынесли на свежий воздух.

В то же время спасатели приняли меры по дымоудаления и организовали эвакуацию других жителей.

Всего в их сопровождении опасную зону успешно оставили 22 человека, в том числе 5 детей.

Площадь пожара составила 24 кв.м. В жилой комнате горели домашние вещи, матрас и диван.

Введя в очаг пожара 2 пожарных ствола, в 06:45 пожарные локализовали огонь и в 7:23 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения возгорания устанавливается. Благодаря оперативным действиям сотрудников ДСНС удалось избежать человеческих жертв и пострадавших.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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