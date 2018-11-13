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В Лозовой произошел пожар на частном складе
13 ноября в 5:57 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании в Лозовой, принадлежащему частному предпринимателю.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных внутри склада горели отходы семян подсолнечника, дрова, пластик и другой разный мусор.
Площадь пожара составила 100 кв.м.
В 6:28 спасатели пожар локализовали тремя пожарными стволами.
На месте происшествия работают 4 единицы пожарно-спасательной техники и 11 пожарных.
Ликвидация пожара продолжается.
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