В Лозовой произошел пожар на частном складе

13 ноября в 5:57 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании в Лозовой, принадлежащему частному предпринимателю.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных внутри склада горели отходы семян подсолнечника, дрова, пластик и другой разный мусор.

Площадь пожара составила 100 кв.м.

В 6:28 спасатели пожар локализовали тремя пожарными стволами.

На месте происшествия работают 4 единицы пожарно-спасательной техники и 11 пожарных.

Ликвидация пожара продолжается.

Агентство Телевидения Новости