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В Лозовском районе из горящего дома спасли 80-летнего мужчину

В Лозовском районе из горящего дома спасли 80-летнего мужчину

11 ноября в 17:56 в поселке Панютино Лозовского района Харьковской области произошел пожар в частном доме на ул. Кошевого.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В доме горели домашние вещи в помещении кухни и крыша дома на площади около 60 кв. м.

При разведке пожара спасатели нашли 80-летнего хозяина дома в бессознательном состоянии и передали его врачам.

С диагнозом отравление угарным газом мужчину отправили в реанимационное отделение Лозовской ЦРБ.

В 19:10 спасатели локализовали возгорание и полностью ликвидировали в 20:22.

Предварительной причиной пожара считается нарушение правил эксплуатации печного отопления.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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