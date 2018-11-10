Происшествия
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10.11.2018 12:54
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В Лозовском районе мужчина спас соседа из горящей квартиры

В Лозовском районе мужчина спас соседа из горящей квартиры

10 ноября в 08:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на втором этаже в двухэтажном жилом доме на ул. Заводской, 10-а в поселке Панютино Лозовского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, стало известно, что сосед, который услышал запах дыма, спас 29-летнего хозяина горевшей квартиры.

Он выломал входную дверь квартиры, разбудил мужчину и вывел его на свежий воздух.

В результате пожара хозяин квартиры получил лишь незначительные ожоги и от дальнейшей госпитализации отказался.

Кроме того, сосед-спасатель до прибытия пожарных успел потушить огонь. В доме горели домашние вещи на площади 2 кв.м.

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электрического удлинителя.

 

Агентство Телевидения Новости

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