В Лозовском районе сгорел частный дом, погибла женщина

В Лозовском районе во время пожара в частном доме, который произошел сегодня ночью, погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 февраля в 02:20 на номер 101 поступил вызов в с. Верхняя Орелька, где на ул. Гагарина, 15 горел жилой дом.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара составляла около 80 кв.м.

В очаге пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины 1937 года рождения – хозяйки дома.

Пожар локализовали в 03:15, в 08:30 ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости