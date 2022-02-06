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В Лозовском районе сгорел частный дом, погибла женщина

В Лозовском районе сгорел частный дом, погибла женщина

В Лозовском районе во время пожара в частном доме, который произошел сегодня ночью, погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 февраля в 02:20 на номер 101 поступил вызов в с. Верхняя Орелька, где на ул. Гагарина, 15 горел жилой дом.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара составляла около 80 кв.м.

В очаге пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины 1937 года рождения – хозяйки дома.

Пожар локализовали в 03:15, в 08:30 ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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