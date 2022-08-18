В Люботині жінка побила неповнолітнього сина: дитина в лікарні, жінці виписали адмінпротокол

На Харківщині поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності жінку за невиконання батьківських обов’язків: мешканка міста Люботин побила та вигнала з дому неповнолітнього сина.

Працівник ювенальної превенції доставив дитину до лікарні, де підліток залишиться на найближчі декілька діб.

Щодо матері поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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