В Люботине старинная загородная усадьба находится под угрозой разрушения

В области создадут комиссию для изучения ситуации на территории памятника национального значения в Люботине.

Такое решение приняли в ходе совещания, которое прошло 26 октября под руководством заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, передает пресс-служба ХОГА.

Участники совещания обсудили первоочередные меры, которые необходимо принять в отношении памятника архитектуры национального значения «Комплекс сооружений загородной усадьбы» в Люботине.

Среди первоочередных мер участники совещания отметили необходимость провести инвентаризацию имущества (зданий и сооружений) и земельных участков, входящих в комплекс.

Для этой цели решили создать специальную комиссию.

«В нее должны войти представители областного совета, Департамента градостроительства и архитектуры ХОГА, земельного кадастра, юридических служб облсовета и ХОГА, Люботинского горисполкома, инспекции ГАСКа и так далее, - отметил Евгений Шахненко. - На основании выводов комиссии будем инициировать проведение судебных разбирательств о законности или незаконности выделения земельных участков, использования имущества и каждого объекта».

Позже будет решаться вопрос о балансодержателе комплекса и выделении из областного бюджета средств, необходимых для проведения противоаварийных ремонтных работ на объекте, сообщили в ХОГА.

Агентство Телевидения Новости