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В Люботине во время пожара в частном доме пострадала женщина

В Люботине во время пожара в частном доме пострадала женщина

В Люботине Харьковского района сегодня, 9 февраля, под утро произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 февраля в 4:38 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Ковпака, 70.

Прибывшие пожарные на месте происшествия установили, что в комнате в частном доме горело кресло на площади 2 кв.м.

Во время пожара пострадала хозяйка дома, 68-летняя женщина.

Пострадавшую с ожогами тела госпитализировали в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи в Харькове.

В 5:02 возгорание пожарные локализовали. В 5:10 пожар ликвидировали.

Его причину выясняют.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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