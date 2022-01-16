В Луганске банды оккупантов устроили перестрелку

В оккупированном Луганске произошла вооруженная разборка со смертельной перестрелкой между бандами «кадыровцев» и «Вагнера». Убиты 2 человека по одному из каждой группировки. Еще 8 получили ранения. Среди раненых 5 членов банды «Вагнера» и 3 «кадыровских муртада».

Как сообщается, причиной конфликта стало то, что одна из бандитских группировок торговала слитым бензином и соляркой. «Кадыровцы» хотели войти в долю, но им отказали. Тогда они стали прессовать несговорчивых «бизнесменов». Те обратились за защитой к «вагнеровцам».

Представители двух группировок встретились в гостинице «Турист» в центре Луганска. Разборка закончилась стрельбой с трупами и ранеными.

Источник: sprotyv.info

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