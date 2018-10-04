В Малайзии при попытках спасти подростка из заброшенной шахты погибли шесть дайверов

В одном из штатов Малайзии погибли шесть дайверов-спасателей, которые пытались найти 17-летнего парня в заброшенной шахте.

Как сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ, подросток вместе с друзьями ловил рыбу в пруду заброшенной шахты и упал.

Во время поисково-спасательной операции дайверы попали в сильный водоворот и потеряли часть необходимого для безопасного погружения снаряжения.

Все они были привязаны к одному канату.

Дайверов, которые находились в воде около 30 минут, пытались спасти коллеги. Когда их достали из воды, все шестеро были без сознания. Спасти дайверов не удалось.

По словам главы спасательной службы, дамба не справилась с напором воды после сильного ливня и хлынула в пруд, создав сильное течение.

Агентство Телевидения Новости