В Малой Даниловке пропал ребенок

15-летняя Нина Лысенко 19 июля ушла на прогулку из дома в Малой Даниловке (Дергачевский р-н) и не вернулась. Девушку разыскивает Дергачевский отдел полиции, пишет "Дергачи ОТГ".

На вид подростку 15 лет, ее рост - 155 см, полного телосложения, волосы крашеные темные, лицо овальное.

Была одета:

джинсы;

темная футболка;

кроссовки белые.

О местонахождении Лысенко можно сообщить по телефонам 066-231-23-49, 050-344-40-72, 057-632-08-88.

Источник: sq.com.ua

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