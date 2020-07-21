Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:08
Просмотров: 50

В Малой Даниловке пропал ребенок

В Малой Даниловке пропал ребенок

15-летняя Нина Лысенко 19 июля ушла на прогулку из дома в Малой Даниловке (Дергачевский р-н) и не вернулась. Девушку разыскивает Дергачевский отдел полиции, пишет "Дергачи ОТГ".

На вид подростку 15 лет, ее рост - 155 см, полного телосложения, волосы крашеные темные, лицо овальное.

Была одета:

джинсы;

темная футболка;

кроссовки белые.

О местонахождении Лысенко можно сообщить по телефонам 066-231-23-49, 050-344-40-72, 057-632-08-88.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове зафиксировано превышение выбросов нефтепродуктов в канализацию
Сегодня 07:29    25
До яких країн ЄС найбільше експортують харківські підприємці
Сегодня 07:12    41
Полицейский выпрыгнул с 13 этажа за педофилом
Сегодня 07:04    88
Чоловікам, які вирубали ліс на майже 1,5 млн грн, повідомлено про підозру (ФОТО)
Сегодня 07:01    45
На Московском проспекте запрещается движение транспорта
Сегодня 06:36    82
Коронавирус в Харькове: статистика на 20 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:18    78
30-тонный "Марк" из Харькова
20.07.2020 08:50    412
В Купянском районе горело поле пшеницы
20.07.2020 08:23    105
Спустя год, карьер с золотым песком уже заполняется водой
20.07.2020 07:55    315
На Харьковщине подорожали услуги по доставке газа
20.07.2020 07:28    262
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 