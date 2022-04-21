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В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию города во время Второй мировой войны

В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию города во время Второй мировой войны

В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию города во время Второй мировой войны, сообщил музей "Аушвиц-Биркенау". Да, выжившая в немецкой оккупации 1942 года Ванда Объедкова погибла в том самом подвале в Мариуполе, где также пряталась 80 лет назад.

В подвале своего дома, где Объедкова пряталась от бомбежек, она страдала от холода и нехватки воды и еды, рассказала ее дочь Лариса. Объедкова умерла 4 апреля, муж дочери похоронил ее в общественном парке Мариуполя, после чего семья смогла покинуть город. "Не было ни воды, ни электричества, ни тепла, было невыносимо холодно. Мы жили как животные", - рассказала дочь Ванды.

Мать Ванды фашисты расстреляли на окраине Мариуполя вместе с другими евреями города. По разным оценкам тогда были убиты от 9 до 16 тысяч евреев. Ванда оставалась в Мариуполе до освобождения города в 1943 году. Теперь же саму Ванду убили рашисты. И это преступление тоже на совести Путина и его холопов-россиян.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/13711

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