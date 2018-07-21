Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:45
Просмотров: 144

В Мерефе на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионера

В Мерефе на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионера

Сегодня, 21 июля, в полицию поступило сообщение о том, что около 9.40 в Мерефе на пешеходном переходе грузовой автомобиль «Ford» под управлением 52-летнего харьковчанина совершил наезд на 65-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшего доставили в харьковскую больницу с травматической ампутацией стопы, закрытым переломом бедра и травматическим шоком.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Факт события правоохранители внесли в журнал единого учета.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МВД решило увеличить количество полицейских постов на трассах
Сегодня 18:05    160
В Италии преступник попросился обратно в тюрьму из-за жары дома
Сегодня 16:40    157
Череда смертельных ДТП в Украине: с 27 июля на дороги вернут контроль скорости
Сегодня 12:15    268
На Харьковщине мужчина убил знакомого и лег спать в его доме
Сегодня 11:38    179
В Харькове поймали организаторов канала нелегальной миграции
Сегодня 08:01    114
В Житомирской области в ДТП погибли 10 человек
20.07.2018 20:12    199
В Харькове нашли сбежавших из психоневрологического санатория девушек
20.07.2018 15:30    238
10 человек погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе "Киев-Чоп"
20.07.2018 13:17    293
Жуткая авария на Житомирщині - 10 погибших
20.07.2018 13:08    309
В аварии на проспекте Гагарина пострадал мотоциклист
20.07.2018 09:36    148
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 