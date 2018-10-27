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В Мерефе пропал 11-летний мальчик
Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего в Мерефе 11-летнего Ермоленко Дмитрия.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 октября около 13:00 мальчик уехал покататься на велосипеде и не вернулся.
Ребенок ростом около 150-160 см, имеет темные волосы и карие глаза.
Мальчик был одет в серую куртку, черную шапку, темно-синие спортивные штаны, обут в белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, сообщать ее по телефонам: 057 748 73 50, 057 748 32 30, 099 073 24 99, 102; или другим удобным способом.
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