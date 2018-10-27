В Мерефе пропал 11-летний мальчик

Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего в Мерефе 11-летнего Ермоленко Дмитрия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 октября около 13:00 мальчик уехал покататься на велосипеде и не вернулся.

Ребенок ростом около 150-160 см, имеет темные волосы и карие глаза.

Мальчик был одет в серую куртку, черную шапку, темно-синие спортивные штаны, обут в белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, сообщать ее по телефонам: 057 748 73 50, 057 748 32 30, 099 073 24 99, 102; или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости