Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:33
Просмотров: 74

В Мерефе пропал 11-летний мальчик

В Мерефе пропал 11-летний мальчик

Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего в Мерефе 11-летнего Ермоленко Дмитрия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 октября около 13:00 мальчик уехал покататься на велосипеде и не вернулся.

Ребенок ростом около 150-160 см, имеет темные волосы и карие глаза.

Мальчик был одет в серую куртку, черную шапку, темно-синие спортивные штаны, обут в белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, сообщать ее по телефонам: 057 748 73 50, 057 748 32 30, 099 073 24 99, 102; или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пропажа

Читайте ещё:

Пропавшего в Мерефе ребенка нашли в Коротиче
Сегодня 14:06    58
В Харьковской области нашли сбежавших из дома малолетних братьев-близнецов
Сегодня 10:21    101
Сбежавшего из харьковского реабилитационного центра подростка нашли
24.10.2018 13:00    198
Из реабилитационного центра в Харькове сбежал подросток
23.10.2018 14:58    125
В Харьковской области пропала несовершеннолетняя девушка
10.10.2018 16:12    264
В Харькове пропал подросток
09.10.2018 09:06    150
Сбежавшую из харьковской больницы девочку нашли
06.10.2018 10:14    212
Из харьковской больницы сбежала девочка-подросток (фото)
05.10.2018 14:26    376
В Харьковской области пропала девочка
04.10.2018 15:50    268
В Харькове пропал ребенок
03.10.2018 10:00    298
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 