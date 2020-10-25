25.10.2020 19:16
Просмотров: 204
В Мерефе ВАЗ врезался в отбойник: трое пострадавших
Сегодня в 10:50 в Мерефе на улице Днепропетровской врезался в отбойник ВАЗ 2103: три человека получили травмы.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 57-летний водитель ВАЗ не справился с вправлением и допустил наезд на дорожное ограждение.
С места аварии в больницу были доставлены три пассажира авто: 60, 39 и 27-летний мужчины.
Информация зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства устанавливаются.
Темы: дтп
Загрузка...