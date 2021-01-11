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В МХТ имени Чехова во время спектакля на сцену вместо искусственного снега посыпались гвозди
Как передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в тот момент, когда там находилась актриса Софья Эрнст, супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста.
По данным источника, гвозди в реквизит положил неизвестный. В самом театре случившееся комментировать не стали. Представитель учреждения сказал агентству РИА Новости, что никто из артистов не пострадал.
Источник: echo.msk.ru
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