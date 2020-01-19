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В МИД РФ признали, что советская армия не принесла свободу Польше в 1945 году

В МИД РФ признали, что советская армия не принесла свободу Польше в 1945 году

Внешнеполитическое ведомство РФ было вынуждено признать, что никакой свободы Польше советская армия в 1945 году не принесла. Таким образом МИД РФ развенчало один из мифов о событиях Второй мировой войны, которые пытается до сих пор навязать российская пропаганда.

Об этом сообщает «Европейская правда«.

«Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес Польше террор, преступную и чрезмерную эксплуатацию. Красная Армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла полякам свободы!» — заявили польские дипломаты.

В свою очередь в ответе МИД РФ отметил, что «освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизни. Свободу надо было отстаивать самим».

«Дождались официального подтверждения, что вход Красной Армии в 45 году не был связан с приходом в Польшу свободы. Это правильный шаг в направлении совместной правды о 1945 году. Спасибо», — заявили в ответ на сообщение российского министерства посольство Польши.

Источник: sprotyv.info

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