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В Минобороны РФ выдвинули громкие обвинения в адрес США по Сирии

В Минобороны РФ выдвинули громкие обвинения в адрес США по Сирии

Россия делает вид, что ситуация в Сирии волнует Кремль исключительно с гуманитарной точки зрения. Вместе с тем, очевидно, что в первую очередь за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке стоят экономические причины. И риторика отдельных российских военных чиновников лишь подтверждает этот тезис.

«США занимаются контрабандой нефти в Сирии», — об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, слова которого приводят российские пропагандистские ресурсы.

По словам генерал-майора, американцы осуществляют добычу нефти с помощью оборудования ведущих западных корпораций, некоторые из которых находятся под санкциями США. Конашенков напомнил, что официально Соединенные Штаты объявили санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие.

Кроме того, Минобороны России якобы получило космические снимки, которые подтверждают контрабанду США в Сирии, как до, так и после ликвидации террористической группировки ИГ. Конашенков добавил, что нефть после добычи массово направлялась бензовозами на переработку за пределы САР.

Что ж, трудно было от кремлевской военщины ждать какого-то другого взгляда на ситуацию. В попытке оправдать свое военное вмешательство в регионе, Россия готова обвинять своих оппонентов во всех мыслимых грехах. Впрочем, такая тактика используется кремлевским режимом не только относительно событий в Сирии. Кремлевская ложь в свое время стала катализатором кровавых событий и на востоке Украины.

Источник: sprotyv.info

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