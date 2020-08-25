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В Минске арестовали сотрудников Viber

В Минске арестовали сотрудников Viber

Силовики Беларуси задержали двух сотрудников сервиса Viber и отца одного из них. По словам генерального директора компании, один сотрудник находился рядом с теми, кого задерживали.

Второй дополнительно работал наблюдателем в избирательной комиссии. Он задавал несколько вопросов руководству участка, после чего и был задержан.

Директор утверждает, что компания закрывает офис в Минске и переводит своих сотрудников на удаленную работу.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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