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В Минске мэр города приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Литвы и Польши

В Минске мэр города приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Литвы и Польши

Украинские, польские и литовские товары якобы замещают белорусскую продукцию в магазинах

Мэр белорусской столицы, Минска, Владимир Кухарев приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Польши и Литвы.

Об этом сообщает SB.by.

По словам мэра Минска, украинские, польские и литовские товары замещают белорусскую продукцию в магазинах.

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша. А их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", — заявил Кухарев.

Ранее Литва и Польша призвали Европейский Союз усилить давление на Беларусь из-за мигрантов.

Тем временем глава РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились принять план противодействия санкциям Запада.

Как сообщалось, Александр Лукашенко поручил белорусским силовикам полностью перекрыть любой доступ в страну из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, прибывших в Украину в течение последнего года, которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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