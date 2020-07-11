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В Минске начали сносить постройки с мемами про Лукашенко

В Минске начали сносить постройки с мемами про Лукашенко

Жители Минска сообщили о сносе построек, на которых написано «№3» и «Стоп, таракан», пишет проект местного издания Tut.by «Выборы видишь?» в телеграме.

«Это сооружение стояло тут много лет (больше десяти так точно). Недавно на нём появились надписи, спустя несколько дней его сносят. Когда делал фото, обматерили ещё», — рассказал минчанин журналистам.

По данным журналистов, сносом постройки занимались коммунальные службы.

Мем про три процента родился в мае 2020 года благодаря интернет-опросам изданий Onliner, Tut.by и нескольких телеграм-каналов о кандидатах на пост президента Белоруссии. В двух опросах Лукашенко набрал всего около трёх процентов голосов, так за ним закрепилось прозвище Саша 3%. Кроме того, благодаря арестованному блогеру Сергею Тихановскому, который запустил кампанию против Лукашенко «Стоп, таракан», в белорусской политике появился ещё один мем, а тапок стал одним из символов протеста во время предвыборной кампании.

Источник: breakingmad.me

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