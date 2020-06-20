Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:58
Просмотров: 21

В Минске обвинили «Газпром» во вмешательстве в выборы: заявление

В Минске обвинили «Газпром» во вмешательстве в выборы: заявление

За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси, стоят кукловоды, которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля (КГК) Беларуси Иван Тертель.

«Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», — заявил Иван Тертель.

Виктор Бабарико с середины 2000 года до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, по 49,8% акций которого принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку.

Напомним, как сообщала группа ИС, политическая конкуренция между Александром Лукашенко и одним из его главных оппонентов на предстоящих президентских выборах Виктором Бабарико перестала быть внутренним делом Беларуси и вышла на международный уровень.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лучше уж щепа и опилки: Лукашенко резко высказался о «выпрашивании» нефти и газа у РФ
14.06.2020 11:50    251
Втручання РФ у вибори: Мін’юст США опублікує розширену версію доповіді Мюллера
14.06.2020 08:58    124
Утверждение районов и ОТГ позволяет Центризбиркому назначить местные выборы на новой основе
14.06.2020 06:43    146
НАЗК запрошує 25 керівників політичних партій для надання пояснень в межах адмінпровадження
13.06.2020 09:37    119
З початку року НАЗК направило до суду 110 адмінпротоколів стосовно порушень з боку політичних партій
12.06.2020 09:37    101
Законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум
10.06.2020 09:21    127
В Беларуси уже почти 50 тысяч заражений коронавирусом
09.06.2020 09:54    150
У Білорусі затримали потенційного кандидата на місце Лукашенка
06.06.2020 12:02    222
Байден официально победил в праймериз Демократической партии для участия в выборах
06.06.2020 11:35    131
Парадоксы легитимизаций нелегитимной России
04.06.2020 12:06    226
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 