В Минске обвинили «Газпром» во вмешательстве в выборы: заявление

За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси, стоят кукловоды, которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля (КГК) Беларуси Иван Тертель.

«Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», — заявил Иван Тертель.

Виктор Бабарико с середины 2000 года до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, по 49,8% акций которого принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку.

Напомним, как сообщала группа ИС, политическая конкуренция между Александром Лукашенко и одним из его главных оппонентов на предстоящих президентских выборах Виктором Бабарико перестала быть внутренним делом Беларуси и вышла на международный уровень.

Источник: sprotyv.info

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