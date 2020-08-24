В Минске задержали членов Координационного совета, который начинал подготовку к референдуму

Возле Минского тракторного завода ОМОН задержал двух членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом рассказали работники предприятия, сообщается со ссылкой на TUT.BY.

Доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский пришли на встречу работников предприятия сегодня к 11 утра, чтобы поддержать их. Вскоре к месту встречи подъехал автозак с ОМОНом и люди в штатском в связи «с нарушением общественного порядка».

Дылевского и Ковалькову силовики усадили в автозак и увезли, а работников завода задерживать не стали.

По информации в ГУВД Мингорисполкома, Дылевский и Ковалькова задержаны в рамках административного процесса.

Как сообщалось, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что КС начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию Беларуси.

В Беларуси две недели продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по крайней мере пятерых погибших во время протестов.

Агентство Телевидения Новости