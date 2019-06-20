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В молдавском городе обрушилась часть жилой многоэтажки (видео)

В молдавском городе обрушилась часть жилой многоэтажки (видео)

В молдавском городе Атаки в среду обрушилась часть 9-этажного жилого дома.

Видео обрушения опубликовал президент страны Игорь Додон на своей странице в Фейсбуке.

"Только что в Атаках рухнула часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей. Обошлось без жертв", - написал президент.

Жильцы дома сейчас размещены в социальных учреждениях или у родственников.

Додон пообещал помочь всем пострадавшим.

По предварительной информации, причиной разрушения стал затопленный подвал, а также пристройки и снос несущих стен во время перепланировки квартир.

Напомним, 31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске в результате взрыва обрушился целый подъезд многоэтажного жилого дома. Под завалами погиб 41 человек.


Агентство Телевидения Новости

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