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В Молдове подрались новый глава МВД и глава полиции

В Молдове подрались новый глава МВД и глава полиции

Министр внутренних дел от нового правительства попытался зайти в Генеральный инспекторат полиции, чему активно препятствовал глава ведомства

Об этом сообщает Интерфакс.

Полицейские остановили столкновения между новым министром внутренних дел Молдовы и действующим начальником Генерального инспектората полиции, говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел возле здания управления Национального инспектората расследований в Кишиневе.

Отмечается, что несколько сотрудников этого управления поддержали новое правительство Молдовы. Поэтому глава полиции сразу же отстранил их от работы. Здание Генерального инспектората были заблокированы полицейскими в масках, а в кабинетах сотрудников, которые перешли на сторону нового правительства, начались обыски.

Начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь, освобожденный решением нового правительства, выходя из офиса, сообщил журналистам, что в "доме находятся важные документы и информация о свидетелях громких уголовных дел, поэтому силы полиции прибыли для предотвращения утечки информации".

Новый министр внутренних дел, председатель партии Платформа DA Андрей Нэстасе прибыл на место конфликта и попытался пройти в здание, где находились отстранены от должности полицейские. Однако ему не позволили это сделать, говорится в сообщении.

Отмечается, что Нестасе вступил в конфликт с Пынзарем у дверей здания. Между ними возникла перепалка с потасовкой.

Источник: espreso.tv

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