В Молдове задержали лидера пророссийской партии

В Молдове задержан лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Лидер пророссийской политической силы "Наша партия" Ренато Усатый 16 июня был задержан сотрудниками правоохранительных органов Молдовы после того, как пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы.

Как сообщили представители "Нашей партии" Усатый телефону сообщил, что был задержан и его доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел. По данным сторонников политика, такова процедура, поскольку ранее были объявлены ордера на его арест. Однако, по их словам, пока нельзя говорить о полноценном задержании, а лишь о доставке его в прокуратуру для беседы.

В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство.

Несколько лет Усатый жил в Москве. После того, как до сих пор властная и подконтрольная олигарху Владу Плахотнюку Демократическая партия 14 июня объявила о сложении властных полномочий и отставке правительства Павла Филипа, Усатый заявил, что ситуация в стране изменилась. Он решил вернуться в Молдову, чтобы "разобраться с уголовными делами", которые, по его словам, были возбуждены незаконно.

Напомним

• 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.

• 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседатели проевропейского блока ACUM Майи Санду и приняли постановление, в котором признал свою страну "захваченной государством".

• 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанностей президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.

• 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.

• 14 июня во Молдове правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку .

Источник: espreso.tv

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