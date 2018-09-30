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В московском метро украинец упал под колеса поезда

В московском метро украинец упал под колеса поезда

Представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев заявил, что на станции московского метро "Тверская" погиб гражданин Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

Мышляев рассказал, что 39-летний украинец погиб из-за неосторожности. Мужчина стоял на краю платформы, но споткнулся и потеряв равновесие упал на пути.

В этот момент уже приближался на станцию поезд метро. Машинист использовал экстренное торможение, но поезд за инерцией наехал на упавшего мужчину.

Также он рассказал, что сотрудники правоохранительных органов расспросили очевидцев произошедшего. Они подтвердили, что он упал из-за неосторожности. 

Сообщается, что информация о гибели мужчины была направлена в прокуратуру на московском метрополитене.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: поезд

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