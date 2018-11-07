В Московском районе бешеная кошка покусала харьковчанку

В Харькове зарегистрировали еще один случай бешенства животных, на этот раз - у бездомной кошки.

Как сообщили в Харьковском лабораторном центре, кошка обитала на улице Искринской, где о ней заботилась местная жительница.

Когда животное заболело, женщина и ее подруга пытались ее самостоятельно лечить, но при попытке оказать помощь кошка укусила одну из женщин.

6 ноября специалисты подтвердили животному диагноз «бешенство».

Пострадавшую женщину направили ​​для получения антирабического лечения.

Специалисты проводят в очаге обитания животного противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Как сообщили в Лабцентре, по состоянию на 6 ноября 2018 года в Харьковской области зарегистрировано 89 случаев бешенства животных: в 42 кошек, 23 собак, 10 лисиц, 2 куниц, 1 енотовидной собаки, 10 голов крупного рогатого скота и 1 козы.

От бешеных животных пострадало 164 человека.

В Харькове в текущем году бешенство диагностировали у 4 котов.

Агентство Телевидения Новости