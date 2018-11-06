Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:49
Просмотров: 81

В Московском районе в квартире многоэтажки произошел пожар

В Московском районе в квартире многоэтажки произошел пожар

6 ноября в 07:10 спасателям поступило сообщение о пожаре на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома на проспекте Тракторостроителей, 83.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, о пожаре спасателям сообщила женщина, которая увидела столб дыма на одном из балконов.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что на балконе горят домашние вещи.

По предварительной информации, в квартире находился человек, поэтому спасатели проникли в квартиру через балкон.

Когда спасатели потушили пожар на балконе, в этот момент на кухне произошло еще одно возгорание.

В 7:26 возгорания спасатели полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина - занесение открытого источника огня.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Московском районе во время пожара из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек
05.11.2018 12:14    197
В Нововодолажском районе горел дом: пострадавшие - в больнице
05.11.2018 11:38    132
В Первомайском районе во время пожара в доме погиб мужчина
05.11.2018 11:20    75
Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: фото и видео с места ЧП
02.11.2018 00:00    649
В Балаклее из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
01.11.2018 12:42    373
В Балаклее во время пожара из горящей многоэтажки спасли 3 человек и 29 эвакуировали
01.11.2018 11:47    91
В Дергачевском районе из-за неисправного отопления горела дача
01.11.2018 09:12    133
Под Харьковом горела фура
01.11.2018 08:57    156
В Красноградском районе мужчина едва не умер из-за неосторожности (фото)
31.10.2018 14:49    221
В Харькове горел корпус больницы
31.10.2018 13:35    283
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 