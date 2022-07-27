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В москві бабуся перерізала трос висотника під час його роботи

В москві бабуся перерізала трос висотника під час його роботи

Пенсіонерка перерізала трос промислового альпініста на рівні 12 поверху. Інцидент стався у Москві на Домодєдовській вулиці, передає Telegram -канал Mash.

84-річна жінка перерізала мотузку висотника кухонним ножем під час робіт з ремонту фасаду. Чоловік пролетів два прольоти вниз, потім його врятував механізм страхування.

Постраждалий викликав поліцію, правоохоронці передали інформацію до Слідчого комітету. Розпочато перевірку за фактом замаху на вбивство. Мотив свого вчинку пенсіонерка не пояснила.

Чомусь раптом прийшов на пам'ять епізод з мультфільму "Ну постривай"!

Джерело: internetua.com

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Темы: росія

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