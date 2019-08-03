В Москве проходят массовые протесты, много задержанных

В центре Москвы проходит несанкционированная акция «Вернем себе право на выборы», полиция уже начала задержания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, поводом для протеста жителей российской столицы стал недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

Сегодня акция проходит в формате «прогулок по бульварам» - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца. О готовности принять участие в мероприятии заявили более 30 тысяч человек в соцсетях.

В центре российской столицы дежурят усиленные наряды полиции.

«Власть пытается бороться с протестом незаконными арестами и выдуманными праздниками в Парке Горького. Она вбрасывает дезинформацию о митинге 10 августа, а Собянин делает несвойственные ему жесткие заявления. Но все это только злит москвичей еще сильнее. В 14:00 встречаемся с независимыми кандидатами в Мосгордуму на Бульварном кольце!» - сообщили организаторы. Москвичей призвали выйти сегодня на акцию, при этом предупредив, что неделю назад российская полиция жестко разогнала участников митинга.

«Особенно отвратительно выглядят массовые необоснованные и незаконные задержания, избиения, скоростные суды и аресты участников мирных акций, преследование и провокации против оппозиционных кандидатов и политиков. Это уничтожает авторитет власти даже среди ранее лояльных граждан», - говорится в заявлении коалиции независимых кандидатов.

В то же время прокуратура Москвы предостерегла как организаторов, так и участников несанкционированного шествия об «установленной законодательством РФ ответственности».

Российские СМИ сообщают уже о десятках задержанных в разных местах российской столицы. Среди задержанных - не только участники акции, но и случайные прохожие.

"Попадаются и случайные ребята. Один [задержанный] парень говорит, вышел из хостела подлечить гайморит", - рассказал политолог Аркадий Дубнов, которого также задержали.

Сообщается, что под волну задержаний попала даже депутат от путинской партии "Единая Россия", которая, по ее словам, просто переходила дорогу вместе с мужем. Задерживают и журналистов, которые освещают событие.

Также протестные акции проходят в "северной столице" Санкт-Петербурге, там она согласована с местными властями. Тем не менее, по крайней мере, один мужчина задержан, за крики "Путина долой!".

Агентство Телевидения Новости