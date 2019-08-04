В Москве протестующие впервые попытались не отдавать собрата полиции

Днем в субботу, 3 августа 2019 года, во время массовых протестов возле памятника Пушкину (Москва, Россия) трое участников очередного нескакционованого митинга "За честные выборы" держались друг за друга, чтобы силовики не увели в автозак старшего из них

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на прямую трансляцию телевизионного канала Настоящее время, который вещает из Праги.

Таким образом двое молодых людей (одного из них зовут Георгий Оганезов) пытались защитить известного участника уличного протестного движения Михаила Кригера.

Чтобы разъединить их полиция применила к ним силу в виде избиения резиновыми дубинками.

Это едва ли не первый подобный случай за последнее время.

Напомним, в минувшую субботу, 27 июля 2019 года, в Москве прошли массовые протесте акции со времен Болотной площади, сопровождавшиеся самой сильной за последние годы жестокостью со стороны силовиков.

По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, были задержаны около 1300 демонстрантов. В свою очередь один из лидеров и идеологов российского протестного движения Вячеслав Мальцев, который сейчас находится во Франции, называет цифру в 3 тысячи человек. Более 70 из задержанных получили подтвержденные врачами травмы.

Причиной уличных демонстраций стало то, что 57 кандидатов от оппозиции (среди них - действующие муниципальные депутаты) сначала допустили к участию в выборах в Московскую городскую думу, а потом безосновательно сняли с регистрации и часть даже арестовали.

При этом бессменный президент России Владимир Путин в тот день находился в Санкт-Петербурге, где он днем развлекался в Финском заливе на борту подводной батискафа, а вечером принимал у себя своего кума Виктора Медведчука.

3 августа протесты возобновились и проходят преимущественно в районе Бульварного кольца. Уже более 300 человек оказались в автозаках.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»