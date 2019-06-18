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В Москву за инструкциями: Новинский и глава УПЦ МП Онуфрий встретились с Гундяевым

В Москву за инструкциями: Новинский и глава УПЦ МП Онуфрий встретились с Гундяевым

Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и глава экзархата РПЦ в Украине Онуфрий встретились в России с главой РПЦ патриархом Кириллом (Гундяевым).

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, передает “Зеркало недели”.

«Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (монастырь РПЦ в городе Сергиев-Посад Московской области России — ред.). День святой Троицы», — написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства.

Однако, как сообщает автор статьи, впоследствии Новинский удалил свой сообщение.

На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла.

Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытия Онуфрия «особой радостью».

Отмечается, что на съезде «Оппозиционного блока» 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является «единственной канонической церковью в Украине».

Источник: sprotyv.info

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