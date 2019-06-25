В Мурманске курсант решил справить нужду в окно и умер

В Мурманске погиб 19-летний курсант рыбопромышленного колледжа имени Месяцева. Он пытался справить нужду в окно и выпал из него, сообщает Flashnord.

По данным издания, курсант вместе со своими приятелями употреблял алкогольные напитки в своей комнате на пятом этаже общежития. В какой-то момент он захотел в туалет и сказал друзьям, что собирается помочиться прямо в окно, потому что не раз так делал.

Курсант забрался на подоконник, а товарищ придерживал его за ногу. Юноша неосторожно наступил на железный карниз за окном, потерял равновесие и начал падать. Приятель успел схватить его за ногу, но удержать не смог.

В 2014 году житель Псковской области погиб, справляя нужду в трансформаторной будке — его убило электрическим током.

Источник: breakingmad.me

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