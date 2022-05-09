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В Нацполиции показали фото из освобожденного села под Харьковом: оккупанты не жалели там ничего

В Нацполиции показали фото из освобожденного села под Харьковом: оккупанты не жалели там ничего

Вооруженным силам Украины удалось освободить еще один населенный пункт – село Циркуны на Харьковщине. За время оккупации оно сильно пострадало, а российские обстрелы уничтожили школу, выстоявшую во Вторую мировую войну.

Об этом в воскресенье, 8 мая, в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Он побывал в освобожденном селе и показал, как оно выглядит теперь.

Тимошко заявил: "великороссы" разбили здание средней школы и повредили мемориальную доску. На ней были указаны имена выпускников и мирных времен, и тех, кто защищал наши земли во время войны 1939-1945 годов.

"Русский мир пришел, освобождение принес. От чего освобождение? От мира, от добра, от знаний и от жизни, от жизни наших детей.

Сколько детей они убили! Нация варваров, убийц, злодеев, бесславных ублюдков", – возмутился коп.

Начальник областного ГУНП отметил, что полиция приступила к выполнению своих функций в Циркунах. "Победа будет за нами. Школы построим!" – подытожил он.

Источник: obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»

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