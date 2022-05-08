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В НАТО ожидают усиления наступления российских войск в Украине уже в ближайшие недели

В НАТО ожидают усиления наступления российских войск в Украине уже в ближайшие недели

«Мы должны готовиться к наступлению русских и к еще большей жестокости, еще большим лишениям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию WELT.

Он убежден, что планы президента РФ Владимира Путина по стремительной оккупации украинского Донбасса сорвали героические украинские воины.

«Нынешнее российское наступление в Донбассе пока не набирает оборотов, потому что украинские войска энергично обороняются. Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими войсками: украинские войска храбры и знают, за что воюют. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа и многие не знают, за что воюют», - добавил Столтенберг.

Тем временем, около 100 военно-транспортных самолетов США за последние 5 дней приземлились в аэропорту Жешува возле Польши.

Источник: https://t.me/u_now/47558

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