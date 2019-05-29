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В НАТО отреагировали на острую ситуацию в Косово

В НАТО отреагировали на острую ситуацию в Косово

Международная миссия под эгидой НАТО в Косово призвала всех людей в стране сохранять спокойствие, добавив, что она внимательно следит за полицейской операцией на севере, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Так, сегодня официальный представитель миссии, полковник Винченцо Грассо заявил, что они следят за ситуацией и координируют свои действия с властями, но войска НАТО не находятся в боевой готовности.

«Мы знаем о продолжающейся полицейской операции. Мы следим за ситуацией и призываем всех сохранять спокойствие и не прибегать к насилию», — сообщил он.

Источник: sprotyv.info

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Темы: косово, нато

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