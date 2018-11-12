В НАТО сделали жесткое заявление по России и "выборам" в ОРДЛО

Северо-атлантический альянс не признает "выборы" на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей и призвали Россию вывести войска из оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовано на сайте НАТО.

В Альянсе отметили, что "выборы" на Донбассе противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить поддержку воинствующих групп в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, НАТО призвало стороны к полной имплементации Минских соглашений всеми сторонами.

Также в НАТО отметили, что поддерживают усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По мнению народного депутата Владимира Арьева, "выборы" в ОРДЛО ставят крест на Минских договоренностях.

Напомним, ранее МИД Украины назвал "выборы" на оккупированном Донбассе юридически ничтожными и возложил на Россию ответственность за срыв мирного урегулирования на востоке Украины.

Источник: prm.ua

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