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В Немышлянском районе на улице умер мужчина

В Немышлянском районе на улице умер мужчина

На улице Амосова в Харькове на улице умер пенсионер.

Фото с места происшествия было опубликовано пользователями соцсетей в одной из харьковских групп.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, около 23:50 10 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 79-летнего мужчины на улице Амосова.

На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.

По предварительной информации правоохранителей, мужчине внезапно стало плохо. 

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Тело пенсионера без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для установления причин смерти.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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