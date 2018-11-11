В Немышлянском районе на улице умер мужчина

На улице Амосова в Харькове на улице умер пенсионер.

Фото с места происшествия было опубликовано пользователями соцсетей в одной из харьковских групп.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, около 23:50 10 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 79-летнего мужчины на улице Амосова.

На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.

По предварительной информации правоохранителей, мужчине внезапно стало плохо.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Тело пенсионера без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для установления причин смерти.

Агентство Телевидения Новости