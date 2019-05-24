В Немышлянском районе ночью сгорел гараж

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел 24 мая в 3:12 в частном гараже на ул. Черняховского, 9.

Так, на момент прибытия пожарных гараж, вплотную пристроенный к дому, горел на площади 30 кв.метров.

В 3:26 пожар локализовали, не допустив перекидывание огня на жилой дом и соседский гараж. В 4:45 огонь полностью ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости