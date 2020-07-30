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В неотложке обновят электропитание: обесточивать больницу не будут

В неотложке обновят электропитание: обесточивать больницу не будут

АО "Харьковоблэнерго" в этом году реконструирует распределительные пункты, которые питают городскую больницу скорой и неотложной помощи № 4 и поликлиническое отделение областной больницы по ул. Тринклера.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

В частности, на распределительных пунктах будет установлено отечественное микропроцессорное устройство "Альтра". Оно позволяет в случае аварийной ситуации выключать энергетическое оборудование и искать места повреждений.

Общая стоимость реконструкции составляет более 1 млн. 600 тыс.грн. Средства выделяет "Харьковоблэнерго".

Схему обеспечения электроэнергией на период реконструкции изменят таким образом, чтобы не обесточивать больницы.

Источник: sq.com.ua

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