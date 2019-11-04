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В Нидерландах обнаружили "Детей подземелья", которые 9 лет ждали конца света

В Нидерландах обнаружили Детей подземелья, которые 9 лет ждали конца света

Семья кормилась за счет огорода и домашнего скота.

В Нидерландах в ожидании конца света 58-летний мужчина с шестью детьми годами жил в погребе. Об этом сообщает NOS. 

"Отца с шестью детьми обнаружили на отдаленной ферме возле Раюнерволд, который годами жил в погребе фермы. Они ждали конца света", - говорится в сообщении. 

В Нидерландах обнаружили Детей подземелья, которые 9 лет ждали конца света

Дети были в возрасте от 16 до 25 лет. Семья не имела контактов с внешним миром. 

Соседи семьи не знали. По словам соседа, мужчина жил один и сам занимался хозяйством: во дворе гуляли несколько гусей, коза, пес. 

В Нидерландах обнаружили Детей подземелья, которые 9 лет ждали конца света

Мать детей предположительно умерла до того, как семья переехала в эту деревню, а у отца, по данным СМИ, случилось кровоизлияние в мозг. Семья кормилась за счет огорода и домашнего скота.

Полиция провинции Дренте сообщила об аресте 58-летнего арендатора дома, он отказывается от сотрудничества. Власти подчеркнули, что речь идет не о владельце дома и не об отце семейства. Собственников фермы потрясли новости о том, что, помимо арендатора, там жили еще семь человек. По их словам, они сдали дом на несколько лет одному съемщику, а остальных обнаруженных на ферме не знают, передает AD. 

Соседи рассказывают, что видели на ферме только одного человека (предположительно, речь идет об арестованном арендаторе). Он практически на весь день уезжал куда-то на старой машине и не поддерживал близкие отношения с соседями. Один из местных жителей рассказал, что мужчина не позволял близко подходить к ферме и наблюдал за происходящим вокруг из бинокля. Вокруг фермы были расставлены камеры. Отмечается, что несколько лет назад домом уже интересовалась полиция, но на участок тогда попасть не смогла, пишет De Telegraaf.

Источник: lenta.ua

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