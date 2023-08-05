Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 96

В Нигере, вероятнее всего, начнется "интернациональная война".

Шанс на "мирную капитуляцию" снижается, параллельно с эскалацией ситуации лицами, которые осуществили переворот, и теперь атакуют интересы многих заинтересованных сторон.

Так, вспышки вооруженных конфликтов регионального характера должны начаться 7-8 августа.

"Вагнер" может подключиться к войне через свои силы, дислоцированные в Африке (переброски из Беларуси пока ждать не приходится), и это должно произойти чуть позже остальных коалиций (ближе ко второй половине месяца).

Американская группировка, расположенная в Нигере и соседних регионах, принимать участие в боевых действиях не планирует.

Китай пока не при делах и вообще устранился от активного африканского кейса.

Китай к тому же пытается нащупать контур окончания войны, потому что "непонятно, куда ориентировать промышленность: нужна определенность будущего, а с внешними перспективами никакой определённости нет".

Поэтому в Саудовскую Аравию поедет китайский Hui: разнюхать, что хотят западные партнёры и страны восточного блока. И маневрировать с китайским планом, подстраивая его под мировую доминанту в некритичных аспектах.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8047

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды, – Белый дом
Сегодня 09:40    121
рф виділяє мільйони на «виборчу» пропаганду на тимчасово окупованих територіях України
Сегодня 09:27    99
Саудовская Аравия проинформирует рф об итогах переговоров по Украине
Сегодня 09:14    129
Знову брехня росіян
Сегодня 09:02    124
Харківщина, 5 серпня
Сегодня 08:52    99
росія хоче використати «вагнерівців» для втягнення білорусі у повномасштабну війну
Сегодня 08:27    130
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 серпня 2023 року - ДСНС
Сегодня 08:08    125
«Надо меньше кайфовать и больше работать»: вице-премьер-министр Ирина Верещук
Сегодня 08:05    112
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно
Сегодня 07:58    101
«Только от меня жалобы, поэтому конечно на тебя командование зуб точит» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:54    111
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 