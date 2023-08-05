В Нигере, вероятнее всего, начнется "интернациональная война".

Шанс на "мирную капитуляцию" снижается, параллельно с эскалацией ситуации лицами, которые осуществили переворот, и теперь атакуют интересы многих заинтересованных сторон.

Так, вспышки вооруженных конфликтов регионального характера должны начаться 7-8 августа.

"Вагнер" может подключиться к войне через свои силы, дислоцированные в Африке (переброски из Беларуси пока ждать не приходится), и это должно произойти чуть позже остальных коалиций (ближе ко второй половине месяца).

Американская группировка, расположенная в Нигере и соседних регионах, принимать участие в боевых действиях не планирует.

Китай пока не при делах и вообще устранился от активного африканского кейса.

Китай к тому же пытается нащупать контур окончания войны, потому что "непонятно, куда ориентировать промышленность: нужна определенность будущего, а с внешними перспективами никакой определённости нет".

Поэтому в Саудовскую Аравию поедет китайский Hui: разнюхать, что хотят западные партнёры и страны восточного блока. И маневрировать с китайским планом, подстраивая его под мировую доминанту в некритичных аспектах.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8047

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