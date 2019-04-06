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В Нижегородской области взорвался завод по производству взрывчатки

В Нижегородской области взорвался завод по производству взрывчатки

В Дзержинске (Нижегородская область) произошёл взрыв на предприятии Государственного научно-исследовательского института «Кристалл», сообщает ТАСС. Институт – ведущая российская организация в области внедрения технологий получения взрывчатки, говорится на его сайте.

По данным ТАСС, взрыв произошёл при разгрузке материалов, применяемых в производстве.

Происшествие, по предварительным данным, обошлось без жертв – людей успели эвакуировать. Взрыв полностью разрушил цех по производству взрывчатки. После аварии на предприятии начался пожар, сотрудники МЧС его уже потушили.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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