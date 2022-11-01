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В Николаевской области россияне обстреляли два гражданских буксира, есть погибшие

В Николаевской области россияне обстреляли два гражданских буксира, есть погибшие

В Николаевской области оккупанты обстреляли два портовых гражданских буксира. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного неизвестна.

Об этом сообщает ОК "Юг".

«Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного на данный момент неизвестна», – говорится в сообщении.

#обстрел #баржа

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5319

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